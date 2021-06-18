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"Известия": продажу не занесенного в систему отходов импорта могут ограничить с 2024 года

Нововведение коснется продукции и упаковки для нее, которую сначала ввозят на территорию ЕАЭС, сообщает газета со ссылкой на законопроект
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минприроды предложило с 1 января 2024 года ограничить реализацию товаров, сведения о которых не занесены в государственную информационную систему учета отходов. Соответствующие поправки министерство подготовило в закон "Об отходах производства потребления", пишут "Известия" со ссылкой на законопроект.

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В законопроекте подчеркивается, что нововведение коснется продукции и упаковки для нее, которую сначала ввозят на территорию ЕАЭС. Сообщается, что данные будут попадать в систему через таможенную службу и от самих участников рынка.

"Все, что нужно производителю, - это внести информацию об упаковке этих товаров в систему. Других надежных способов оценить количество упаковки, которая выпускается на рынок, не существует. Это общемировая практика", - заявили "Известиям" в Минприроды.

Ранее стало известно, что Минприроды РФ планирует в 2021 году начать разработку двух информационных систем стоимостью 5,5 млрд рублей. Одна из систем позволит автоматизировать учет твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО) - стоимость разработки составит 1,28 млрд руб. в 2021-2022 гг. Другая система будет направлена на ведение государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (ГФД ГЭМ) - на ее создание планируется потратить 4,2 млрд руб. до 2023 года. Обе системы будут применять технологии искусственного интеллекта.

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