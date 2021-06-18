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Предприятия Камчатки завоевали награды на международном конкурсе качества

Продукция предприятий региона получила 14 знаков качества

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июня. /ТАСС/. Более 10 предприятий Камчатского края получили золотые и платиновые награды на 45 международном конкурсе "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века". Церемония награждения победителей прошла на полуострове в пятницу, сообщили ТАСС в краевом Министерстве инвестиций, промышленности и предпринимательства.

"По итогам конкурса в номинации "Знак качества" продукция камчатских предприятий завоевала 14 знаков качества, из которых восемь золотых и шесть платиновых. Золотыми знаками качества отмечена продукция трех предприятия рыбообрабатывающей отрасли. Платиновыми знаками качества отмечены пять компаний, среди которых четыре рыбопромышленных и одно по пошиву трикотажных изделий. Паспорт "Экологически безопасный продукт" получили четыре камчатских товаропроизводителя", - уточнили в профильном министерстве.

Сейчас 31 предприятие Камчатского края имеет действующие знаки и каждые два года подтверждает качество своей продукции, участвуя в конкурсе.

Международный конкурс "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" является системой добровольной сертификации продукции по категории "Качество". "Всероссийская марка" информирует потребителя о том, что маркированная этим знаком продукция (услуга) не только безопасна, но и качественна.

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