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Операторам и провайдерам отсрочили на год требование о повышении объема хранения трафика

По оценке правительства, эта мера позволит снизить нагрузку на участников рынка
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Операторам связи и интернет-провайдерам предоставлена годичная отсрочка по выполнению требований, согласно которым они должны ежегодно увеличивать объем хранения трафика. Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства, такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Норма о хранении операторами связи и интернет-провайдерами пользовательского трафика, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Предполагалось, что в течение следующих 5 лет компании будут увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно.

"Постановление, которое подписал Михаил Мишустин, вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать емкость хранения трафика", - пояснили в кабмине.

Отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу.

По оценке правительства, эта мера позволит снизить нагрузку на участников рынка. Высвободившиеся средства они смогут направить на модернизацию и расширение емкостей сетей связи.

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