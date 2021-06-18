Цена на сжиженный газ на бирже выросла за день на 6,2%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, выросла в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 6,2% и достигла 31,68 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных биржи.

С начала июня цена СУГ на бирже демонстрировала как серьезный рост, так и падение. Так, в период с 1 по 3 июня биржевой индекс вырос на 4% - с 30,8 тыс. рублей за тонну до 32 тыс. рублей за тонну, после чего перешел к снижению. Наиболее значительное падение стоимости сжиженных углеводородов произошло 16 июня - с 31,8 тыс. рублей за тонну до 29,9 тыс. рублей за тонну (снижение на 4% за день). В целом биржевая цена СУГ с 1 по 18 июня увеличилась на 2,9%.

С начала этого года стоимость СУГ на бирже несколько раз достигала исторических пиков на фоне снижения объемов предложения и роста спроса, в том числе из-за аномально холодной зимы.

В марте правительство РФ повысило нормативы продажи топлива на бирже, в том числе бензинов и СУГ. После этого цена СУГ на бирже стабилизировалась.