Суд в Киеве приостановил увольнение Витренко с поста главы правления "Нафтогаза"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) об увольнении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска, которое поступило 17 июня в суд от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, которое вынесено ему НАПК. Суд постановил заявление об обеспечении административного иска удовлетворить, а именно - приостановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля к агентству", - говорится в сообщении суда.

НАПК 15 июня установило нарушение законодательства при назначении Витренко на должность главы правления "Нафтогаза". Агентство требует отменить отдельные положения распоряжения правительства о назначении, а также прекратить действие контракта с ним как незаконного. Причиной этого глава НАПК Александр Новиков указал положение о том, что после увольнения с госслужбы чиновник в течение года не должен принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, находясь на госслужбе. Витренко же на посту и. о. министра энергетики системно участвовал в подготовке решений о деятельности "Нафтогаза".

Витренко 29 апреля возглавил "Нафтогаз". До этого он был первым заместителем министра энергетики и временно исполнял обязанности главы ведомства.