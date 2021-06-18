Пермь перейдет на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной"

ТАСС, 18 июня. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отнесении города Пермь к ценовой зоне теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Документ опубликовали в пятницу на портале правовой информации.

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (десять лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты вложения в инфраструктуру, устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Также переход к ценовой зоне предусматривает определение единой теплоснабжающей организации.

"Отнести муниципальное образование город Пермь Пермского края к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в распоряжении правительства РФ.

Ранее руководство "Т Плюс" и правительство Пермского края подписали соглашение, согласно которому общий объем вложений в модернизацию теплосетевого комплекса городов Пермь, Березники и Чайковский со стороны энергетиков составит до 2035 года 40 млрд рублей. К ценовой зоне теплоснабжения уже отнесены более десяти территорий присутствия "Т Плюс": Ульяновск и Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, Чебоксары, Новочебоксарск, Пенза и Кирово-Чепецк, Мордовия.

Группа "Т Плюс" - частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Клиентами являются более 14 млн физических лиц и 160 тысяч юридических лиц. Под управлением "Т Плюс" - 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 км теплосетей.