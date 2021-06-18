Центробанк указал страховщикам на недопустимость навязывания дополнительных услуг

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк России выявил на страховом рынке ряд недобросовестных практик и указал поднадзорным организациям на недопустимость навязывания дополнительных услуг при продаже страховых продуктов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, по данным ЦБ, агенты страховщиков в ряде случаев одновременно с продажей страховых полисов предлагают потребителям дополнительные продукты и услуги, не относящиеся к страхованию, например юридические. При этом дополнительные услуги обходятся клиенту значительно дороже, чем страховка, но покупка маскируется под заключение договора страхования и чаще всего оплачивается одним платежом.

Также в ряде случаев клиента убеждали, что покупка страховки поможет получить более выгодные условия по кредиту, а при его досрочном погашении часть страховой премии можно будет вернуть. Однако в реальности гражданам продавались сразу два полиса разной стоимости, один из которых не оказывал никакого влияния на параметры кредитного договора. И при досрочном погашении кредита клиент получал обратно часть средств только по одному, более дешевому страховому договору.

Помимо этого, регулятор выявил случаи недостаточного информирования граждан. В качестве примера ЦБ приводит случаи, когда лицам с инвалидностью либо с хроническими заболеваниями продают страховые продукты, условия которых не распространяются на таких потребителей. В результате гражданин получает договор, который заведомо не может быть выполнен.

В сообщении отмечается, что по выявленным случаям недобросовестных практик регулятор дал страховщикам рекомендации скорректировать текущие бизнес-модели.