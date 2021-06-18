Нижегородские власти предложили расширить список заемщиков по инфраструктурным облигациям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с вице-премьером Александром Новаком предложил расширить перечень возможных получателей займа по инфраструктурным облигациям за счет сетевых организаций для финансирования строительства магистральной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пятницу Новак находится в рабочей поездке в Нижегородскую область. Вице-премьер и губернатор Глеб Никитин провели встречу. Она прошла в Корпоративном университете областного кабинета министров.

"Глава региона отметил, что целесообразно отдельно выделить вопрос расширения перечня возможных получателей займа по инфраструктурным облигациям за счет сетевых организаций для финансирования строительства магистральной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Глеб Никитин отметил, что речь идет в том числе о компании "Россети", так как при проработке проекта комплексного освоения территорий для жилищного строительства в Нижнем Новгороде власти столкнулись с необходимостью строительства дорогостоящих центров питания. "На данный момент единственным механизмом финансирования таких значительных затрат является плата за технологическое присоединение. К сожалению, это далеко не всегда возможно погрузить в экономику проекта застройки территории", - приводит слова Никитина пресс-служба.

Выходом может стать как раз предоставление долгосрочных займов в рамках механизма инфраструктурных облигаций. Это позволит сетевой компании профинансировать строительство магистральной инфраструктуры за счет тарифной выручки без существенного давления на тариф. "Вместе с тем это создаст дополнительный стимул к синхронизации инвестиционных программ сетевых организаций и региональных программ развития территорий", - добавил Никитин.

Ранее правительство утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета.