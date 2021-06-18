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Нижегородские власти предложили расширить список заемщиков по инфраструктурным облигациям

Это предлагается сделать за счет сетевых организаций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с вице-премьером Александром Новаком предложил расширить перечень возможных получателей займа по инфраструктурным облигациям за счет сетевых организаций для финансирования строительства магистральной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пятницу Новак находится в рабочей поездке в Нижегородскую область. Вице-премьер и губернатор Глеб Никитин провели встречу. Она прошла в Корпоративном университете областного кабинета министров.

"Глава региона отметил, что целесообразно отдельно выделить вопрос расширения перечня возможных получателей займа по инфраструктурным облигациям за счет сетевых организаций для финансирования строительства магистральной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Глеб Никитин отметил, что речь идет в том числе о компании "Россети", так как при проработке проекта комплексного освоения территорий для жилищного строительства в Нижнем Новгороде власти столкнулись с необходимостью строительства дорогостоящих центров питания. "На данный момент единственным механизмом финансирования таких значительных затрат является плата за технологическое присоединение. К сожалению, это далеко не всегда возможно погрузить в экономику проекта застройки территории", - приводит слова Никитина пресс-служба.

Выходом может стать как раз предоставление долгосрочных займов в рамках механизма инфраструктурных облигаций. Это позволит сетевой компании профинансировать строительство магистральной инфраструктуры за счет тарифной выручки без существенного давления на тариф. "Вместе с тем это создаст дополнительный стимул к синхронизации инвестиционных программ сетевых организаций и региональных программ развития территорий", - добавил Никитин.

Ранее правительство утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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