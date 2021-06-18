Алекперов заявил, что российский рынок топлива полностью обеспечен

КСТОВО /Нижегородская область/, 18 июня. /ТАСС/. Российский рынок топлива сегодня полностью обеспечен предложением, необходимость введения топливных соглашений требует обсуждения. Об этом журналистам сказал президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов после церемонии запуска установки изомеризации на Нижегородском НПЗ.

"Я уверен, что сегодня топлива хватает на рынке. Надо ли отдельно регулировать? Это все надо обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности введения топливных соглашений. Алекперов добавил, что ситуация на топливном рынке будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Александра Новака 22 июня.

Ранее Минэнерго заявляло, что прорабатывает вопрос о топливных соглашениях по аналогии с 2019 годом, когда нефтяники по просьбе правительства фактически на полгода зафиксировали розничные цены на бензин.

"На сегодняшний день рынок топлива в России стабилен. По тем ориентирам, которые мы имеем, рост не больше, чем инфляционная составляющая. И она выдерживается", - сказал Алекперов, добавив, что на АЗС "Лукойла" динамика цен отстает от темпов инфляции.

По его оценке, потребление топлива в России этим летом увеличится. "Мы ориентируемся сегодня на 2019 год, до пандемии. Мы считаем, что сегодня есть эффект отложенного спроса и процентов на 5-7 может увеличиться потребление топлива. Масса людей сегодня не пользуется общественным транспортом, а пересаживаются на личный. Мы видим сегодня трафик на южном направлении, где нам по несколько раз приходится завозить топливо на наши АЗС. Поэтому рост будет, но он не будет таким, что мы не смогли бы его покрыть", - сказал он.