"Азимут" рассмотрит возможность полетов в Турцию после решения Росавиации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Решение о возобновлении полетов из России в Турцию будет рассмотрено в авиакомпании "Азимут" после поступления соответствующих документов от Росавиации, сообщил ТАСС в пятницу директор авиаперевозчика по стратегическому развитию Дмитрий Звонарев.

Как стало известно в пятницу, Россия возобновит авиасообщение с Турцией 22 июня. До ограничения полетов "Азимут" выполнял полеты в Стамбул из Ростова-на-Дону трижды в неделю.

"Мы ждали решения [о возобновлении авиасообщения], просто ожидали сроков, пока еще не получили ничего. В любом случае, как будет обстоятельное решение, мы посмотрим, будем смотреть очень внимательно. Мы будем изучать решение регуляора", - сказал он.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.