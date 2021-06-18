{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Абрамченко: пункт пропуска древесины в Забайкальском крае на границе с КНР модернизируют

Вице-премьер отметила, что китайские пропускные пункты по другую сторону границы оснащены лучше российских

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пункт пропуска древесины "Забайкальск - Маньчжурия" на границе с КНР будет модернизирован, заявила в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе посещения пропускного пункта.

"Будут отдельные поручения по ускорению модернизации этого главного пункта пропуска и по дополнительному анализу со стороны Минпромторга [РФ], таможенной службы и министерства природных ресурсов по породному составу, в отношении каких видов древесины нужно будет ввести запрет", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер отметила, что китайские пропускные пункты по другую сторону границы оснащены лучше российских.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаЗабайкальский край
Возобновление авиасообщения России с другими странами
Офис "Аэрофлота" в Нью-Йорке пока не знает, изменится ли график рейсов между Россией и США
Представители компании также не располагают информацией о возможности возобновления полетов в другие города США - Вашингтон, Лос-Анджелес и Майами
Читать полностью