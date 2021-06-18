Абрамченко: пункт пропуска древесины в Забайкальском крае на границе с КНР модернизируют

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пункт пропуска древесины "Забайкальск - Маньчжурия" на границе с КНР будет модернизирован, заявила в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе посещения пропускного пункта.

"Будут отдельные поручения по ускорению модернизации этого главного пункта пропуска и по дополнительному анализу со стороны Минпромторга [РФ], таможенной службы и министерства природных ресурсов по породному составу, в отношении каких видов древесины нужно будет ввести запрет", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Вице-премьер отметила, что китайские пропускные пункты по другую сторону границы оснащены лучше российских.