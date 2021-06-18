Эксперимент по созданию платформы "Гостех" проходит по графику

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Эксперимент по созданию платформы "Гостех", куда переводят инфраструктуру электронного правительства, проходит в соответствии с запланированным графиком. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Отмечается, что для участников эксперимента уже разрабатываются и находятся в разной стадии запуска информационные системы, ведется разработка нормативных правовых актов, которые будут регулировать дальнейшее функционирование платформы "Гостех" в контуре государства.

В пресс-службе министерства добавили, что принято решение об открытости платформы для включения в ее состав программных компонентов других разработчиков, которые смогут предложить готовые прикладные облачные сервисы для государственных нужд. "Таким образом платформа сможет в полной мере удовлетворить потребности участников рынка и государственных заказчиков", - пояснили в министерстве.

В Минцифры также сообщили, что добавляются новые участники эксперимента (в планах - Минтруд с социальным казначейством), которые будут создавать на платформе "Гостех" информационные системы. Сейчас в эксперимент включается Минспорт РФ со своими новыми сервисами для граждан и спортсменов.

В министерстве цифрового развития уточнили, что готовится к запуску сайт о платформе "Гостех". На нем будет размещена техническая документация о проекте, в том числе учебно-методические материалы для рыночных разработчиков, желающих участвовать в создании систем на платформе.

История вопроса

Накануне заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить планы-графики по переводу государственных информационных систем (ГИС) на платформу "Гостех" до конца 2021 года. Такое решение было принято на совещании вице-премьера с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

Он отмечал, что Минцифры необходимо отработать этот вопрос с региональными органами исполнительной власти, "подготовив совместно планы перехода информационных систем". Чернышенко также поручил Минцифры до 15 августа разработать методику оценки целесообразности создания новых ГИС и перехода существующих информационных систем на платформу "Гостех".

В мае вице-премьер поручал Минцифры до 1 июля запустить отдельный сайт о развитии платформы "Гостех" в целях размещения в открытом доступе всей технической и учебно-методической информации.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.