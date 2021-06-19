Абрамченко потребовала наладить взаимодействие между ФТС и Рослесхозом к 2022 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко потребовала наладить взаимодействие Федеральной таможенной службы (ФТС) и Рослесхоза к 1 января 2022 года, когда начнет действовать запрет на экспорт необработанной древесины. Такое поручение она дала во время рабочей поездки в Забайкалье.

"Вчера мы были на Забайкальском железнодорожном пункте пропуска, это самый большой пункт пропуска по лесу в нашей стране, через него ежегодно на экспорт в Китай убывает 30% круглого леса и 45% пиломатериалов с территории Дальнего Востока и Сибири. Мы ознакомились с порядком контроля за экспортом древесины и взаимодействием двух служб - ФТС и Рослесхозом. Не все еще, к сожалению, совершенно, не все подзаконные и нормативные акты приняты. Прошу коллег активизировать взаимодействие между ведомствами, 1 января 2022 года, к моменту вступления в силу запрета на вывоз круглого леса, взаимодействие должно быть налажено идеально", - сказала Абрамченко во время рабочего совещания.

Она подчеркнула, что Россия больше не рассматривает круглый лес хвойных и ценных лиственных пород как экспортный товар и отметила, что перерабатывать сырье необходимо внутри страны. Вице-премьер добавила, что одной из мер декриминализации отрасли стало введение запрета на нахождение лесозаготовительной техники в лесу без правоустанавливающих документов, а также обязанность государственных учреждений реализовывать заготовленную древесину на биржевых торгах.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений по итогам совещания был полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой.