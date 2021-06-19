"Интурист" начнет отправлять первых туристов в Турцию 22 июня

Вылеты стартуют 22 июня из Казани в Анталью, затем с 23 июня к программе подключатся Москва, Екатеринбург, Уфа, Нижний Новгород и Минеральные Воды.

"Туроператор возобновляет полетную программу в Анталью на крыльях авиакомпании Red Wings", - отметили в компании.

Туристам, чьи туры должны были стартовать 22 июня, будет предложена пересадка на рейсы с началом вылета 23 июня без изменения стоимости тура и доплат. О старте вылетов рейсов из других городов на самолетах авиакомпании Azur Air и полетной программе в Даламан будет объявлено в ближайшее время.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в пятницу принял решение о восстановлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня.