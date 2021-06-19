Более 50 тыс. домовладений планируют газифицировать за 1,5 года в Нижегородской области

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают в ближайшие полтора года газифицировать более 50 тыс. домовладений в регионе, сообщил в субботу губернатор области Глеб Никитин на партийном съезде "Единой России".

"Надо упростить и ускорить темпы доведения голубого топлива до каждого дома. В Нижегородской области в ближайшие полтора года надо будет газифицировать более 50 тыс. домовладений. А сколько таких домовладений по России? Последние решения, которые были приняты, создают для этого все условия, и партия должна обеспечить реализацию всех намеченных планов и максимальный учет интересов граждан", - сказал Никитин.

Ранее власти сообщали, что в текущем году в Нижегородской области планируется построить 93 км газовых сетей, на газификацию направят более 2 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем в 2020 году. В прошлом году на эти цели было израсходовано 1,72 млрд рублей, в 2019 г. - 875,7 млн рублей.

В целом, по словам Никитина, Нижегородская область демонстрирует высокий показатель газификации, ее уровень на 1 января 2021 года составлял 77,5% по сравнению с 71,4% в среднем по России. Однако существенное количество негазифицированных населенных пунктов остается в северных районах. По соглашению с "Газпромом" в Нижегородской области планируют газифицировать шесть северных районов: построить газопровод до Варнавина и Ветлуги к 2023 году, до Шахуньи и Тонкина - в 2024 году, до Тоншаева и Шаранги - в 2025 году.