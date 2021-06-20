Субсидию на авиамаршрут Чита - Москва могут восстановить в 2021 году

ТАСС, 20 июня. Субсидия на авиаперевозки по маршруту Чита - Москва может быть восстановлена во второй половине текущего года, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Хоть и осталась половина этого года, я очень рассчитываю, что восстановлена будет эта субсидия и во втором полугодии [2021 года] этот маршрут (Чита - Москва) появится", - сказал он в эфире ГТРК "Чита".

Министр подчеркнул, что при последнем распределении субсидий на магистральные авиаперевозки планировалось выделение средств на осуществление маршрута Чита - Москва, однако в итоге этого не произошло.

"Основной объем субсидий пришелся на перевозки, которые выполнял наш национальный перевозчик. Я с огромным уважением отношусь к "Аэрофлоту", на самом деле сожалею, что "Аэрофлот" в Читу не летает, но думаю, когда наши туристические планы реализуются, то <...> они ("Аэрофлот") на него встанут", - отметил Чекунков.

Глава Минвостокразвития РФ также сообщил, что в следующем цикле субсидирования маршрут Чита - Москва будет приоритетным.

Финансирование программ субсидирования региональных авиаперевозок в РФ в 2021 году составит 18,5 млрд рублей против 15,5 млрд рублей в 2020 году. При этом средств хватило не на все маршруты. Минтрансом РФ совместно с Минвостокразвития и Минфином направлена инициатива в правительство РФ по дополнительному увеличению финансирования. Замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков ранее сообщал, что при распределении субсидий на перелеты из Дальнего Востока такие города, как Чита, Якутск и Певек, не получили средств в связи с их исчерпанием.