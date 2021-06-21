"Ведомости": инвестиции в технопарк в технополисе "Москва" оценивают в 6 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Инвестиции в возведение технопарка на территории площадки "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" могут составить 6 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник газета "Ведомости".

По данным издания, еще 5,5 млрд рублей вложат будущие резиденты технопарка в создание его производств.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал газете, что проект будет реализован совместно с девелоперской компанией Capital Group.

Как сообщил "Ведомостям" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общая площадь технопарка составит до 150 000 кв. м.