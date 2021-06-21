Глава ЦБ заявила, что инфляция в России в ближайшие месяцы может еще немного вырасти

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Инфляция в России может еще немного вырасти в течение ближайших нескольких месяцев, снижение темпов роста ожидается осенью. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью. По нашим расчетам, инфляция достигнет цели (4% - прим. ТАСС) во второй половине 2022 года", - сказала она.

Ранее глава регулятора отмечала, что инфляция в России вызывает все большее беспокойство. По словам Набиуллиной, годовые темпы прироста цен значительно превысили целевой уровень. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле.