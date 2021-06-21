МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития проанализирует Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенные в 2020-2021 годах, на предмет их финансовой устойчивости. Это необходимо для того, чтобы применять пониженный коэффициент кредитного риска при расчете достаточности капитала банков, финансирующих такие проекты. Об этом говорится в докладе, направленном Минэкономразвития в правительство в рамках исполнения поручений президента по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиций (есть в распоряжении ТАСС).

"В целях подготовки обоснованных предложений по внесению изменений <...> Минэкономразвития России проводится анализ проектов, в отношении которых заключены СЗПК в 2020-2021 годах, на предмет их финансовой устойчивости и возможности применения пониженного коэффициента кредитного риска при расчете достаточности капитала кредитных организаций, финансирующих такие проекты", - говорится в докладе.

По оценке Минэкономразвития, пониженный коэффициент кредитного риска может применяться при расчете достаточности капитала кредитных организаций, финансирующих проекты в рамках СЗПК, СПИК или ТОР, с учетом "стабилизационной оговорки" и, как следствие, более прогнозируемых условий реализации таких проектов. Кроме того, основным условием заключения СЗПК является осуществление собственных инвестиций, что также формирует дополнительные гарантии заинтересованности частного инвестора в успешной реализации проекта.

Отмечается, что в настоящее время коэффициент риска по проектному финансированию устанавливается в пределах от 80% до 130% в зависимости от фазы проекта и уровня кредитоспособности проекта (слабый, удовлетворительный, достаточный, высокий).

Минэкономразвития указывает, что под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова доработало законопроект "О внесении изменений в СЗПК" для создания дополнительных инструментов привлечения финансирования на инвестиционной стадии. Также министерство подготовило законопроект, предусматривающий расширение перечня возмещаемых инвестору затрат в объеме уплаченных налогов.

По данным Минэкономразвития, на 1 апреля 2021 года заключено 36 СЗПК, в рамках которых планируется осуществить не менее 1,2 трлн рублей инвестиций.

"В настоящее время совместно с компаниями, заключившими СЗПК, ведется работа по оценке планируемых к возмещению затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры и прогнозируемых к уплате налоговых и таможенных платежей", - указывают в Минэкономразвития.

Кроме того, министерство разрабатывает государственную информационную систему "Капиталовложения" для заключения региональных СЗПК. Пока она не введена в эксплуатацию, Минэкономразвития предлагает заключать региональные соглашения на бумажном носителе.

Поправки в закон о СЗПК

Ранее Госдума приняла изменения в закон о СЗПК, которые предполагают снижение требований к объему инвестиций в рамках СЗПК с 5 млрд до 1,5 млрд рублей для строительства аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов и развития общественного транспорта, для проектов в сфере туризма - до 500 млн рублей, для комплексного развития территорий - до 250 млн рублей.

Кроме того, одобрена "секьюритизация" - право участника СЗПК осуществлять эмиссию облигаций с залоговым обеспечением в виде денежных средств, которые поступят в будущем в качестве меры поддержки. Кроме того, срок действия "стабилизационной оговорки" увеличивается с шести до 10 лет для проектов в сфере сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

По оценке генерального директора ПАО "Фосагро", главы Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, благодаря новым инструментам во главе с СЗПК в этом году компании отрасли минеральных удобрений более чем в 1,5 раза увеличили свои инвестиционные планы и в ближайшие пять лет инвестируют в развитие не 1 трлн, как планировалось изначально, а 1,6 трлн рублей. "Суммируя с 2013 года, будет проинвестировано порядка 3 трлн рублей. Отрасль прирастет почти на 70%. Производство будет практически удвоено: рост составит 15 млн тонн удобрений. А это четыре годовые потребности России", - отмечает он.

Президент группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров отмечает, что компания подписала Соглашение о защите и поощрении капиталовложений с Минэкономразвития и правительством Ленинградской области в декабре прошлого года. "Безусловно, новый механизм послужит нам поддержкой в реализации проекта Lugaport, который имеет стратегическое значение для обеспечения транспортной безопасности России. Это гарантия предоставления стабильных условий для реализации проекта со стороны государства, а также важный инструмент для оперативного решения насущных вопросов по финансированию проекта и оптимального планирования инвестиций", - указывает Гончаров.

"Внесенные изменения в законопроект в СЗПК, направленные на повышение доступности для бизнеса механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, имеют большую важность для развития частной медицины и здравоохранения в целом. Увеличение срока действия "стабилизационной оговорки" с шести до 10 лет положительно скажется на реализации сложных проектов и даст инвесторам большую уверенность и гарантии. Использование механизма "секьюритизации" позволяет расширить линейку инструментов финансирования проектов для инвесторов, которые испытывают сложности с залоговым обеспечением. Все вышеуказанные изменения в законодательную базу по СЗПК повышают привлекательность инвестиционного климата в отрасли и стране", - указывает директор по финансам и инвестициям ГК "Медси" Ольга Шакирова.