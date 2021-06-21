Минпромторг выступил за продление упрощенного механизма приемки лекарств до 1 февраля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минпромторг выступает за продление до 1 февраля упрощенного механизма приемки лекарств, действующего в России до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг разработал и передал в Минздрав проект постановления правительства России, которое предусматривает возможность использования данной схемы в отношении лекарств с разрешением от Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот. Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения. Планируется сохранить такую возможность для участников оборота до 1 февраля 2022 года", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

Продление действия упрощенной схемы приемки лекарств является инициативой бизнеса, уточнили в Минпромторге. По словам Евтухова, оператором маркировки ЦРПТ были проведены масштабные работы: более чем в 10 раз увеличены технические мощности системы, кардинально перестроены службы работы техподдержки, обновлено программное обеспечение. Среднее время обработки документов, направленных в систему, составляет менее одной минуты.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. До 1 июля 2021 года был введен упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот. Производители и дистрибьюторы имели право реализовывать препараты, не дожидаясь подтверждения поставщика.

Как напомнили в пресс-службе оператора маркировки ЦРПТ, упрощенный режим позволяет организовать приемку лекарств, не дожидаясь подтверждения поставщика. По словам представителя оператора,

ЦРПТ выступил с инициативой отменить схему для импортеров из-за ее невостребованности (за 3 месяца ее использовали всего 16 раз, из них 14 - ошибочно), а также сохранить такую схему для аптек, медучреждений, производителей и дистрибьюторов, поскольку с ее помощью осуществляется примерно 30% от всех операций постановки на баланс. "Эта схема избавляет компании от пересорта, страхует от ошибок поставщиков и от задержек с подачей информации со стороны отправителей. Информация о движении товара появляется в системе автоматически после поступления препаратов в аптеку или медорганизацию", - заключили в ЦРПТ.