В Новосибирской области заключат соцконтракты на поиск работы и ведение бизнеса

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены в 2021 году впервые заключить 5,5 тыс. социальных контрактов по новым для региона направлениям - оказанию помощи гражданам в поиске работы и ведении предпринимательской деятельности. Об этом сообщила в понедельник начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития области Ольга Лаврова на заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) по развитию рынка труда.

"Порядка 400 социальных контрактов по предпринимательству [заключены в настоящее время]. Наши планы более амбициозны в количественном выражении. Мы планируем до конца года заключить 4,5 тыс. социальных контрактов по поиску работы и 1 тыс. по предпринимательству", - сказала она.

Лаврова отметила, что власти начали заключать соцконтракты по оказанию помощи в поиске работы и ведении предпринимательской деятельности в 2021 году. При этом Новосибирская область уже больше 10 лет заключает социальные контракты для помощи людям в трудной ситуации и на развитие личного подсобного хозяйства.

По словам Лавровой, власти столкнулись с низкой мотивацией людей "работать за прибавку к зарплате" и к пособию на время поиска работы, организации предпринимательства. Для решения этой проблемы специалисты стремятся больше информировать людей об имеющихся возможностях. В частности, выступают на областном телевидении, рассылают информационные сообщения через личные кабинеты портала "Работа в России" и электронные адреса.

Ранее начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева отмечала, что за последние десять лет в области более 11 тыс. человек стали получателями выплат по социальным контрактам, из них около 10 тыс. - это семьи с детьми. Финансирование за это время выросло с 1,5 млн до 52 млн рублей.