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Трутнев поручил Минстрою РФ разобраться в проблемах со строительством Тихоокеанского ГМК

Гендиректор компании Polymetal Виталий Несис сообщил полпреду президента в ДФО об изменении правил строительства в сейсмических зонах, которые могут повлиять на стоимость и ход возведения объекта

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству строительства РФ в недельный срок разобраться и объяснить, почему изменились нормы регулирования для проекта строительства Тихоокеанского гидрометаллургического комбината (ГМК), который планируется возвести в Советской Гавани (Хабаровский край). Компания Polymetal намерена вложить в проект 60 млрд рублей.

Как доложил в ходе совещания в Хабаровске генеральный директор компании Виталий Несис, для строительства Тихоокеанского ГМК уже оформлена земля, но проект столкнулся с изменениями правил строительства в сейсмических зонах. Это может существенно повлиять на стоимость и ход строительства.

"Мы точно сейчас не будем обсуждать вопросы, относящиеся к прочности строительных конструкций, но поручение такое министерству строительства дадим. Пусть они нам объяснят, почему они изменили порядок регулирования. Срок - неделя, пожалуйста", - сказал Туртнев.

Ранее Polymetal сообщал, что может в 2027 году запустить новый Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат в Советской Гавани. Мощность переработки комбината может достичь 250-300 тыс. тонн стороннего золотого концентрата в год.

В Хабаровском крае работает Амурский гидрометаллургический комбинат компании. Это комплекс переработки упорных золотосульфидных концентратов методом автоклавного окисления. Строительство комбината началось в 2010 году, первое золото было получено в 2012 году, в 2020 году на предприятии произвели более 15 тонн золота.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияХабаровский край
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