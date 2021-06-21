Банки привлекли на аукционе РЕПО 100 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банки в рамках аукциона РЕПО, проведенного Банком России, привлекли 100 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,6%, говорится на сайте регулятора.

Объем спроса на операции РЕПО составил 210 млрд рублей. Сделку исполнят в две части за 28 дней. Первая часть будет закрыта 23 июня, а вторая 21 июля.

Регулятор также сообщил, что годовой аукцион РЕПО Банка России, проведенный 21 июня, был признан несостоявшимся по пункту 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.