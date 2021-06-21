Путин встретился с главой "Норникеля" Потаниным

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норникеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем "Норникеля" Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам", - сказал Песков.

Кроме того, Потанин информировал главу государства о том, как компания реализует свои обязательства в социальной сфере.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР. Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).