Муниципалитеты Приангарья увеличили собственные доходы почти на 20% с начала 2021 года

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Муниципалитетам Иркутской области удалось увеличить собственный доходы за первые пять месяцев 2021 года почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в понедельник сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, говоря об исполнении консолидированного бюджета.

"В целом объем собственных доходов, которые муниципалитеты расходуют по своему усмотрению, увеличился на 2,4 млрд рублей, или на 19,8% в сравнении с прошлогодним периодом с января по май", - сказал Зайцев.

Он уточнил, что рост доходов стал возможен за счет налоговых и неналоговых поступлений. Кроме того, в июне муниципалитетам было возвращено 1,2 млрд рублей, которые местные власти не сумели использовать при строительстве социальных объектов в предыдущие два года.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что муниципалитетам, которым удалось увеличить свои доходы в 2020 году, выделят премии. До конца июня поощрения получат 152 муниципальных образования первого и второго уровней.