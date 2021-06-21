Минфин: РФ обладает базой для создания глобальной платформы по обмену данными об алмазах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия намерена использовать свою цифровую таможенную платформу как способ продвижения цифрового обмена информацией о сертификатах Кимберлийского процесса с ключевыми странами - импортерами российских алмазов. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе Межсессионного заседания рабочих органов Кимберлийского процесса, слова которого приводятся в материалах на сайте Минфина РФ.

"В России есть необходимая инфраструктура и законодательство, которые позволят реализовать подобный проект, если такое решение будет принято КП. Мы готовы поделиться опытом. Для этого Россия намерена использовать свою цифровую таможенную платформу как способ продвижения цифрового обмена информацией о сертификатах КП с ключевыми странами - импортерами российских алмазов", - сказал Моисеев.

По данным Минфина, цифровизация сертификатов КП, которая сопровождает каждую экспортно-импортную операцию с необработанными алмазами, является приоритетным направлением дальнейшей работы, поскольку на уровне КП пока нет глобальной цифровой платформы для обмена информацией, а внедрение самого цифрового сертификата является сложным технологическим решением.

Кроме того, одним из важнейших вопросов для будущего развития КП является поддержка участниками КП в качестве лучшей практики для отрасли так называемых принципов ответственных поставок алмазов. "Надеемся на продолжение дискуссии по достижению консенсуса в вопросе определения новой редакции термина "конфликтные алмазы", поскольку тема приобретает актуальность в рамках восстановления алмазной отрасли после кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Необходимо не потерять наработки, сделанные и согласованные участниками КП в 2019 году", - отметил Моисеев.

Стабилизация отрасли в ЦАР

Как отмечают в Минфине, Россия в качестве председателя КП будет содействовать слаженной работе по стабилизации ситуации в алмазной отрасли в ЦАР для того, чтобы помочь правительству республики укрепить процедуру контроля над экспортом алмазов, а также не допустить попадание алмазов из зон конфликтов в глобальную цепочку поставок. "Конструктивное взаимодействие рабочей группы КП по ЦАР и детальный диалог позволят дать оценку возможности принятия решений о соответствии либо несоответствии отдельных регионов ЦАР минимальным требованиям Системы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП). А также это позволит оценить итоги работы нынешнего механизма верификации экспортных поставок алмазов из ЦАР в рамках КП", - говорится в материалах министерства.

Также, по данным Минфина, актуальной темой является выбор места расположения секретариата КП. "Россия рассчитывает на достижение консенсуса в этом вопросе. Это позволит систематизировать работу рабочих органов КП и внедрить эффективные механизмы административной поддержки в рамках имплементации ССКП странами-участниками. Также будет продолжена работа по расширению КП за счет новых участников, которые стремятся внести свой вклад в дальнейшее развитие мировой бесконфликтной торговли необработанными алмазами", - говорится в материалах.

В 2020 году КП принял консенсусное решение перенести председательство Российской Федерации с 2020 на 2021 год из-за пандемии COVID-19. С учетом восстановления деловой активности председательство в 2021 году состоится в полноформатном режиме, но Межсессионная встреча пройдет с использованием онлайн-платформы. Согласованная программа встречи должна стать эффективным инструментом для продолжения работы КП и детального обсуждения повестки дня, несмотря на отсутствие возможности проведения личных встреч.