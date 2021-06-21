В "Технополисе "Москва" расширят возможности для разработки и выпуска микроэлектроники

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - АО "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ) - провел модернизацию производственной площадки, что позволит расширить выпуск микроэлектроники. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Модернизация площадки позволит производить сложную микроэлектронную продукцию для источников питания, электрических двигателей, систем связи. Дополнительные технические возможности центра послужат развитию кластера микроэлектроники, оптики и робототехники ОЭЗ Москвы, который по итогам 2020 года вошел в число лидеров по инвестициям с вложениями на сумму 2,7 млрд рублей. ЗНТЦ за время работы в ОЭЗ в качестве резидента вложил в свою площадку боле 2 млрд рублей. Только за первый квартал 2021 года объем его инвестиций превысил 90 млн рублей", - сказал Прохоров.

Зеленоградский нанотехнологический центр уже более 10 лет специализируется на разработках и серийном производстве изделий в области нано- и микроэлектроники. Кроме того, предприятие помогает начинающим компаниям развиваться: участвует в финансировании их проектов, а также обеспечивает необходимым высокотехнологичным оборудованием.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, наноцентр представляет собой комплекс полного цикла для разработки и контрактного производства изделий микроэлектроники. Проведенная модернизация расширит возможности инноваторов по созданию новой и конкурентоспособной продукции. Задача Зеленоградского наноцентра - преобразование науки в рыночные решения и готовые продукты.

"Наноцентр обеспечивает возможности производства электронных модулей "под ключ". Малым предприятиям, стартапам, студенческим проектам специалисты наноцентра помогают оптимизировать конструктивные решения, изготовить прототипы и опытные партии изделий. АО "ЗНТЦ" не только софинансирует проекты и предоставляет производственную линию, но и помогает компаниям выйти на рынок", - подчеркнул генеральный директор АО "ЗНТЦ" Анатолий Ковалев.