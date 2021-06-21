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Porsche планирует оборудовать электромобили аккумуляторными батареями повышенной емкости

Глава компании Оливер Блуме сообщил, что производство этих батарей начнется в 2024 году на заводе, который построят в Тюбингене

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Руководство компании Porsche планирует оборудовать свои электромобили аккумуляторными батареями повышенной емкости. Об этом в понедельник сообщает агентство DPA со ссылкой на главу компании Оливера Блуме.

Производство этих аккумуляторных батарей, как указывает агентство, начнется в 2024 году на заводе, который построят в Тюбингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Планируемая производственная мощность, по словам Блуме, должна быть достаточной для изготовления аккумуляторных батарей для 1 тыс. автомобилей в год. Речь идет о машинах в области автоспорта или эксклюзивных авто.

Глава компании также не исключил, что аккумуляторные батареи повышенной емкости могут быть использованы в дальнейшем в концерне Volkswagen, в который входит Porsche.

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