Porsche планирует оборудовать электромобили аккумуляторными батареями повышенной емкости

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Руководство компании Porsche планирует оборудовать свои электромобили аккумуляторными батареями повышенной емкости. Об этом в понедельник сообщает агентство DPA со ссылкой на главу компании Оливера Блуме.

Производство этих аккумуляторных батарей, как указывает агентство, начнется в 2024 году на заводе, который построят в Тюбингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Планируемая производственная мощность, по словам Блуме, должна быть достаточной для изготовления аккумуляторных батарей для 1 тыс. автомобилей в год. Речь идет о машинах в области автоспорта или эксклюзивных авто.

Глава компании также не исключил, что аккумуляторные батареи повышенной емкости могут быть использованы в дальнейшем в концерне Volkswagen, в который входит Porsche.