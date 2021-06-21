Акционеры ТГК-1 одобрили выплату дивидендов за 2020 год в размере 4,13 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акционеры ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2020 года в размере 4,13 млрд рублей из расчета 0,107 копеек на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, на дивиденды будет направлено 50% чистой прибыли по международным стандартам финотчетности (МСФО).

Датой закрытия реестра на получение дивидендов установлено 5 июля 2021 года.

Ранее глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров сообщил, что компания намерена направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли по международным стандартам финотчетности. При этом выплаты по некоторым компаниям группы за 2020 год могут превысить эту отметку.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).