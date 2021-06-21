ВТБ планирует одним из первых обеспечить взыскание алиментов в электронном формате

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует одним из первых обеспечить перевод процедуры взыскания алиментов в электронный формат. Об этом ТАСС сообщил начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев.

"ВТБ планирует одним из первых обеспечить перевод процедуры взыскания алиментов в России в электронный формат, как только появится законодательная и техническая база", - сказал Агеев.

По его словам, банк активно работает с Минцифры и уже реализует ряд сервисов в рамках предоставления госуслуг в "ВТБ онлайн".

"Вопрос с уплатой алиментов является системно значимым, и ВТБ как социально ответственный банк готов одним из первых реализовать его в своих каналах, как только сервис будет доступен для банков. Это потребует активного взаимодействия банков, судебных органов и службы судебных приставов и позволит значительно упростить и кратно ускорить процедуру оформления и получения алиментов на детей", - заключил Агеев.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что процедура взыскания алиментов к 2023 году должна быть переведена в электронный вид и будет осуществляться преимущественно удаленно.