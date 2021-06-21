Эксперты заявили о падении цен на пшеницу на российском рынке

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Цены на пшеницу на российском рынке продолжают падать на фоне рекордных запасов урожая. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе на российской рынке продолжилось уверенное снижение цен на пшеницу. Предложение растет, приближается новый урожай, а запасы пшеницы на рекордно высоких уровнях", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, средние цены на пшеницу 3 класса опустились на 250 рублей, до 13 тыс. 775 руб./т, 4 класса - на 175 рублей, до 13 тыс. 600 руб./т. Цены на пшеницу 5 класса снизились на 200 руб., до 13 тыс. 125 руб./т. "Предложение со стороны производителей растет на фоне приближения нового урожая, уборка которого стартует на Юге в ближайшие недели. Запасы пшеницы в сельхозпредприятиях весьма высоки", - отмечают в компании.

На 1 июня, по данным Росстата, они составляли 4,8 млн т пшеницы (+74% год к году), что является рекордно высоким показателем для последних десяти лет.

"Спрос переработчиков и экспортеров относительно невысок. Внутренние потребители по-прежнему выжидают более низких цен. Трейдеры осторожны на фоне снижения экспортных котировок и роста плавающей пошлины", - добавили аналитики.

В краткосрочном периоде эксперты "Совэкона" ожидают продолжения снижения цен, однако потенциал снижения на Юге уже выглядит ограниченным. Потенциально цены в глубоководных портах еще могут опуститься на 500-700 руб./ т, считают они.