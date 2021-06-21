На Ставрополье после реконструкции открыли крупнейший путепровод

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Путепровод, построенный более 50 лет назад, открыли после реконструкции в Невинномысске Ставропольского края. Теперь он соответствует возросшей транспортной нагрузке в городе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Владимир Владимиров принял участие в торжественном открытии путепровода через железную дорогу по улице Гагарина в Невинномысске. Этот один из самых значимых в транспортной инфраструктуре города объектов был обновлен в рамках краевой программы "Развитие транспортного комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что путепровод через железнодорожные пути на улице Гагарина был построен более 50 лет назад. В 21 веке с учетом сильно возросшей транспортной нагрузки, возможностей объекта было уже недостаточно для обеспечения потребностей города. Его техническое состояние так же требовало комплексных действий. Реконструкция объекта стоимостью более 660 млн рублей началась в 2019 году, он фактически был построен заново.

"В рамках реконструкции произведено расширение проезжей части путепровода и обустройство пешеходной зоны. Сама конструкция путепровода, протяженностью 104 м, включает в себя четыре полосы движения. В рамках работ была проведена замена коммуникаций: водопровода, канализации, сетей электроснабжения, связи, контактной железнодорожной сети", - сказано в пресс-релизе.