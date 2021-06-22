Башкирская содовая компания вложит в модернизацию 300 млрд рублей до конца 2030 года

ТАСС, 22 июня. Башкирская содовая компания (БСК) намерена инвестировать до конца 2030 года более 300 млрд рублей в развитие и модернизацию предприятия и создание новых производств, сообщил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии.

"Мы составили ориентировочный план развития предприятия на следующие 10 лет, планируем построить четыре новых производства, капиталоемкость проектов - 149,5 млрд рублей. На ремонт предприятий за 10 лет потратим около 65 млрд рублей, на модернизацию - порядка 75 млрд рублей. Цифровая трансформация [потребует] 1,7 млрд рублей, развитие сырьевой базы оцениваем в размере 10 млрд рублей. Таким образом, всего инвестиций на период с 2021 по 2030 год - в районе 301 млрд рублей", - сказал Давыдов.

Он также рассказал об итогах работы предприятия за полгода. Так, чистая прибыль Башкирской содовой компании (БСК) превысила 7,8 млрд рублей, что на 35% больше показателя 2020 года за аналогичный период. Выручка БСК составила 28,2 млрд рублей, операционная прибыль предприятия - 10,2 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году, на 37%. Кроме того, за 6 месяцев 2021 года экспорт достиг 7,2 млрд рублей, что на 22% выше аналогичного показателя прошлого года.

Президент РФ Владимир Путин 7 июня утвердил передачу контрольного пакета акций БСК в собственность Башкирии. Были переданы находившиеся в федеральной собственности 38,3% обыкновенных акций (634 174 штуки). Также в доверительное управление акционерному обществу "Региональный фонд" (г. Уфа) из федеральной собственности переданы 11,7% обыкновенных акций (194 151 штука) БСК. Кроме того, предприятие было внесено в перечень стратегических.

Ранее Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.