В Калмыкии направят 263,5 млн рублей на поддержку инвестпроектов МСП в 2021 году

ЭЛИСТА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Калмыкии в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики направят 263,54 млн рублей на поддержку инвестиционных проектов предпринимателей, сообщил ТАСС министр экономики и торговли Калмыкии Дмитрий Троицкий.

"Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития республики предусматривает меры господдержки инвесторов. В этом году мы направим 263,54 млн рублей, из которых 260,9 млн рублей - федеральные средства, на субсидии предпринимателям для оказания им поддержки по возмещению части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Это касается инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики", - сказал он.

Всего на поддержку предпринимателей по возмещению части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга в рамках индивидуальной программы до 2024 года предусмотрели свыше 1,343 млрд рублей, из них 1,330 млрд рублей - из федерального бюджета. В 2020 году на эти цели выделили порядка 218 млн рублей. В частности, по итогам года предоставили субсидию в размере 8,2 млн рублей на реализацию инвестпроекта "Модернизация строительно-ремонтного предприятия", создали 17 новых рабочих мест, добавил министр.

Об индивидуальной программе Калмыкии

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы.

Общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.

В апреле 2020 года правительство России утвердило индивидуальную программу развития Калмыкии. В целом программу сформировали по трем основным направлениям, среди которых "Экономика", "Среда для жизни" и "Социальная сфера".