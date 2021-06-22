Ученые МГТУ им. Носова создадут комплекс непрерывного сбора информации о процессе бурения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ученые Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г. И. Носова (Челябинская область) разрабатывают комплекс оборудования для нефтедобычи, который обеспечит непрерывный сбор и передачу информации о процессе бурения. Использование технологии автоматизированного измерения параметров бурового раствора и химического анализа шлама позволит сократить сроки строительства скважин и ускорить их ввод в эксплуатацию, сообщили во вторник в пресс-службе университета.

"Изменение концепции получения данных с дискретного на потоковый позволяют выйти на качественно новый уровень определения пород и расчленения разреза, а также идентификации элементов-маркеров для корреляции разреза и выделения пластов. Непрерывный сбор информации в процессе бурения - это эффективный инструмент исследования, оперативного управления и специального регулирования для решения проблем, возникающих во время бурения, включая поглощения, прихваты бурильной колонны, контроль пластового давления", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, ведущего научного сотрудника МГТУ им. Г. И. Носова Дмитрия Чукина.

Большая часть исследований параметров буровых растворов, проводимых при бурении скважин, до сих пор происходит лабораторными методами и имеет высокую задержку определения значений исследуемых параметров, а также требует постоянного присутствия специалиста, осуществляющего забор проб, проведение испытаний и анализ результатов. В среднем забор проб бурового раствора производят от четырех до шести раз в сутки, что не дает полного представления о динамике изменений его параметров. Использование комплексов потокового анализа, который разрабатывают ученые МГТУ им. Г.И. Носова совместно с ООО "Газпромнефть НТЦ" для ООО "Газпромнефть-ННГГФ", позволит принимать решения в процессе работы, поскольку данные обновляются в режиме реального времени, а специалисты имеют возможность оперативно принимать решения по корректировке буровой программы.

Единый комплекс

Система контроля параметров бурения включает в себя датчики, устройства и программное обеспечение, объединенные в единый комплекс. Использование поточных комплексов по анализу параметров бурового раствора, по предварительным оценкам, наряду с повышением качества выполняемых работ и снижением коэффициента аварийности, связанного с буровым раствором, позволит сократить сроки строительства скважин на 1,5-2-% в год, ускорить их ввод в эксплуатацию, получить дополнительные объемы продукта и соответствующие дополнительные средства от их реализации.

"Для создания эффективных отечественных технологий мы объединили усилия с научным сообществом Магнитогорского государственного технического университета. Проект имеет большое значение для отрасли, поскольку подавляющая часть потоковых комплексов по измерению параметров бурового раствора разрабатывается за рубежом. Объединив наши компетенции с учеными, мы сформируем новый подход к обработке геологической информации и сможем быстрее принимать оперативные решения и влиять на производственные процессы в целом", - сказал руководитель по разработке продукта ООО "Газпромнефть НТЦ" Сергей Лахтионов.

В настоящее время проект находится на стадии разработки концепции комплекса. Первый прототип будет создан в конце 2021 года.