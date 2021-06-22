ОГК-2 выплатит дивиденды по итогам 2020 года из расчета 6 коп. на одну акцию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акционеры ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 12,29 млрд рублей из расчета 6 коп. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, на дивиденды будет направлено 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Датой закрытия реестра на получение выплат установлено 2 июля 2021 года.

Ранее глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров сообщил, что компания намерена направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом выплаты по некоторым компаниям группы за 2020 год могут превысить эту отметку.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в ГЭХ) (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).