Власти Хабаровского края предложили субсидировать производство деревянных домокомплектов

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили ввести субсидии для производителей деревянных домокомплектов, чтобы поддержать развитие индивидуального строительства на Дальнем Востоке. Во вторник об этом сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев.

"Мы можем стать флагманом, и хотим им стать - поручение президента России по поддержке индивидуального жилищного строительства, в том числе на основе деревянного домостроения. Мы работу уже начали с местными предпринимателями. Есть проект постановления правительства <…> по субсидированию деревянных домокомплектов. <…> Предлагаем такое постановление принять и предусмотреть условия именно для предприятий Дальневосточного федерального округа", - сказал Дегтярев на совещании о развитии лесопромышленного комплекса Хабаровского края под председательством вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Ранее Дегтярев сообщал, что к 2025 году в регионе планируют производить до десяти тыс. домокомплектов в год. Он отметил, что массовое производство возможно наладить в небольших цехах в каждом районном центре. Он уточнил, что в нынешних ценах квадратный метр такого жилья будет стоить 12 тыс. рублей.

В Хабаровском крае для поддержки индивидуального жилищного строительства запускается проект "Дом дальневосточника", предполагающий развитие деревянного домостроения. "Дом дальневосточника" станет новым флагманским проектом. Сейчас в крае работают над реализацией шести социально значимых флагманских инвестиционных проектов. Они должны стать примером нового формата работы властей с инвесторами, основанной на технологии полного сопровождения.