Минсельхоз считает необходимым регулирование отношений производителей удобрений и аграриев

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Механизмы регулирования отношений производителей минеральных удобрений и аграриев стоило бы ввести, это может быть экспортная пошлина или другая мера, заявил журналистам во вторник глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Я понимаю одно, что сейчас стоимость минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителя не очень приемлема, и какие-то механизмы, которые урегулируют отношения производителей минеральных удобрений и сельхозтоваропроизводителей, стоило бы принять. Я не знаю, это пошлина или какой-то другой механизм. Но тем не менее с этим абсолютно точно надо что-то делать", - сказал министр.

В конце марта Патрушев уже сообщал, что Минсельхоз надеется на скорое принятие постановления о регулировании цен на минеральные удобрения для аграриев в России. 16 марта стало известно о том, что Минсельхоз подготовил проект о снижении и поддержании цен на минудобрения. В то же время глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что министерство считает нецелесообразным распространять госрегулирование цен на другие отрасли экономики, кроме пищевой.

Во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко выразила мнение, что на экспорт минеральных удобрений для сдерживания роста цен должны применяться меры экономического регулирования, таможенно-тарифного регулирования, например, плавающие пошлины. По ее словам, коллеги из федеральных органов сейчас прорабатывают этот вопрос.

Ранее Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения для аграриев в России. Как ожидают в аппарате вице-премьера, меры должны стабилизировать ситуацию и обеспечить аграриев доступными минеральными удобрениями к озимому и яровому севу.