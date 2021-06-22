Дальневосточная авиакомпания перевезет более 100 тыс. пассажиров по социальным маршрутам

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания в 2021 году перевезет более 100 тыс. пассажиров по 20 социально значимым маршрутам. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Субсидирование первых 1 780 рейсов единой дальневосточной авиакомпании по 20 социально значимым межрегиональным маршрутам начнется в этом году. Планируется перевезти более 100 тыс. человек", - сказал Чекунков.

В частности, три социально значимых маршрута откроют уже летом. Речь идет о рейсах из Комсомольска-на-Амуре в Красноярск, Благовещенск и Южно-Сахалинск. "Всего к 2025 году Единая дальневосточная авиакомпания будет осуществлять перевозки по 535 социально значимым маршрутам, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных, перечень которых определен регионами", - добавил глава Минвостокразвития.

Внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству в декабре 2019 года. Проект включили в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция будущей авиакомпании, остальные регионы ДФО получат по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", обеспечив госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.