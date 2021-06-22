"Ъ": Минэнерго предложило энергокомпаниям не взыскивать долги сбытов через суд до ноября

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ разработало рекомендации для "Россетей" и генерирующих компаний. В ведомстве предлагают не взыскивать долги до 1 ноября этого года со сбытовых компаний Северного Кавказа, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго от 31 мая.

По данным газеты, рекомендации разработаны Минэнерго на период, пока правительство не примет окончательное решение по реструктуризации долгов гарантирующих поставщиков Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы. Так, предлагается генераторам до 1 ноября не взимать со сбытовых компаний Северного Кавказа, входящих в "Россети", в отношении "всей ранее реструктуризированной и неоплаченной задолженности и текущих обязательств на оптовом рынке".

Согласно документу, "Россетям" также рекомендуется "осуществлять оплату текущих обязательств перед поставщиками оптового энергорынка денежными средствами не менее чем на уровне оплаты конечных потребителей".

В "Россетях" поддержали предложение Минэнерго и сообщили газете, что "заморозка" взысканий по задолженности могла бы стать хорошим решением для дальнейших расчетов. Там отметили, что решение обусловлено дефицитом финансовых средств для осуществления 100% текущих платежей на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности и исполнения обязательств по реструктуризации задолженности, а также отсутствием принципиальных решений совета директоров по вопросу целевой финансовой поддержки "Россети Северный Кавказ". Изданию "Россети" сообщили, что продолжается работа с генерирующими компаниями по урегулированию ситуации с платежами на Северном Кавказе.

О задолженности сбытовых компаний

В 2020 году группа "Россети" и генерирующие компании в согласовании с ассоциацией "Совет рынка" подписали меморандум о стабилизации отношений. Документ предусматривает реструктуризацию задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечение с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%.

В начале апреля 2021 года энергетические компании направили вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором выразили опасения о возможном несоблюдении гарантирующими поставщиками республик Северного Кавказа, Тувы и Калмыкии соглашения о реструктуризации долгов. По мнению генераторов, разрыв договоренностей приведет к переходу от централизованной системы платежей на ОРЭМ к непропорциональным расчетам. Более того, в случае отказа от соглашения генерирующие компании будут вынуждены перейти к взысканию долгов через предъявление исполнительных листов и возможный арест счетов, что приведет "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго" в предбанкротное состояние.