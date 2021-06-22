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"Ъ": Минэнерго предложило энергокомпаниям не взыскивать долги сбытов через суд до ноября

По данным газеты, ведомство разработало рекомендации на период, пока правительство не примет окончательное решение по реструктуризации долгов гарантирующих поставщиков Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ разработало рекомендации для "Россетей" и генерирующих компаний. В ведомстве предлагают не взыскивать долги до 1 ноября этого года со сбытовых компаний Северного Кавказа, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго от 31 мая.

По данным газеты, рекомендации разработаны Минэнерго на период, пока правительство не примет окончательное решение по реструктуризации долгов гарантирующих поставщиков Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы. Так, предлагается генераторам до 1 ноября не взимать со сбытовых компаний Северного Кавказа, входящих в "Россети", в отношении "всей ранее реструктуризированной и неоплаченной задолженности и текущих обязательств на оптовом рынке".

Согласно документу, "Россетям" также рекомендуется "осуществлять оплату текущих обязательств перед поставщиками оптового энергорынка денежными средствами не менее чем на уровне оплаты конечных потребителей".

В "Россетях" поддержали предложение Минэнерго и сообщили газете, что "заморозка" взысканий по задолженности могла бы стать хорошим решением для дальнейших расчетов. Там отметили, что решение обусловлено дефицитом финансовых средств для осуществления 100% текущих платежей на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности и исполнения обязательств по реструктуризации задолженности, а также отсутствием принципиальных решений совета директоров по вопросу целевой финансовой поддержки "Россети Северный Кавказ". Изданию "Россети" сообщили, что продолжается работа с генерирующими компаниями по урегулированию ситуации с платежами на Северном Кавказе.

О задолженности сбытовых компаний

В 2020 году группа "Россети" и генерирующие компании в согласовании с ассоциацией "Совет рынка" подписали меморандум о стабилизации отношений. Документ предусматривает реструктуризацию задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечение с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%.

В начале апреля 2021 года энергетические компании направили вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором выразили опасения о возможном несоблюдении гарантирующими поставщиками республик Северного Кавказа, Тувы и Калмыкии соглашения о реструктуризации долгов. По мнению генераторов, разрыв договоренностей приведет к переходу от централизованной системы платежей на ОРЭМ к непропорциональным расчетам. Более того, в случае отказа от соглашения генерирующие компании будут вынуждены перейти к взысканию долгов через предъявление исполнительных листов и возможный арест счетов, что приведет "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго" в предбанкротное состояние.

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