"Россети" начали внедрение ВИЭ-генераторов в магистральных сетях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" начала установку ветряных и солнечных энергоустановок на магистральных сетях для повышения энергоэффективности объектов. Так, первые комплексы смонтированы на подстанции "Астрахань", питающей районы Астраханской области с населением около 320 тыс. человек, говорится в сообщении компании.

"Главная задача - сократить расход электроэнергии из сети на собственные нужды (охлаждение силовых трансформаторов, освещение и вентиляцию помещений, обогрев отдельных категорий оборудования и др.). Ожидаемый эффект - экономия до 90 тыс. кВт ч в год", - уточнили в компании. Разработал инновационную систему "НТЦ Россети ФСК ЕЭС" в рамках проекта "Энергоэффективная подстанция".

Отмечается, что на подстанции было установлено три комплекта солнечных панелей, два из которых имеют возможность изменять свое положение для сохранения максимальной эффективности, а также ветряной генератор мощностью 56,3 кВт.

"Опытно-промышленная эксплуатация продлится до конца 2021 года. По итогам будет рассмотрена возможность тиражирования", - добавили в "Россетях".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.

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