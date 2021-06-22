Россия сняла ограничения на поставки продукции с двух белорусских предприятий

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский Россельхознадзор снял ограничения на поставки в страну продукции двух белорусских предприятий - ОАО "Бабушкина крынка" и мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий". Об этом во вторник сообщила пресс-служба белорусского правительства.

"Россельхознадзор с 21 июня 2021 года снял ограничения на поставки продукции еще с двух белорусских предприятий - ОАО "Бабушкина крынка" управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" и мясоперерабатывающий комплекс ОАО "Беларуськалий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по итогам поручений премьер-министров Белоруссии и России Романом Головченко и Михаилом Мишустиным, данных соответствующим министерствам и ведомствам.

17 июня были сняты ограничения на поставки в РФ животноводческой продукции с предприятий белорусских компаний "Продэксим" и "Птицефабрика "Дружба".