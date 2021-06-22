Минск заявил, что новые санкции Запада не будут иметь желаемого эффекта для их заказчиков

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. МИД Белоруссии заявил, что новые санкции Запада в отношении Минска не будут иметь того эффекта, на который рассчитывают заказчики, а ответные меры точно так же негативно могут сказаться на интересах граждан и компаний стран Запада.

"Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта. Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и в конечном итоге на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства", - говорится в комментарии МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении республики во вторник.

В МИД отметили, что Запад преднамеренно "раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее". "Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой", - подчеркивается в комментарии.

При этом отмечается, что Запад продолжает целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы "иссушить режим финансово". "По сути, это граничит с объявлением экономической войны", - сказано в комментарии. Вместе с тем подчеркивается, что белорусское государство в состоянии защитить своих граждан и субъекты хозяйствования и сделает для этого все возможное.

В МИД отметили, что, к сожалению, любому диалогу и сотрудничеству "западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия - санкции и давление на суверенное государство", а заявление руководства ЕС, что это новый сильный сигнал поддержки народу Белоруссии, выглядит "откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом". В МИД подчеркнули, что "санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны, и ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи". "Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз, - отмечает МИД. - В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков". При этом Минск призвал все страны и евроструктуры, "бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем".

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Белоруссии. Четвертый пакет европейских санкций против Белоруссии коснулся также 86 физических и юридических лиц. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.