Минпромторг рассчитывает на удвоение мощностей по выпуску ВИЭ-оборудования к 2035 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Программа господдержки возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ-2) позволит российским предприятиям к 2035 году увеличить почти вдвое мощности выпуска оборудования для генерации и довести его до 2,6 ГВт в год, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.

При этом власти намерены использовать для производителей оборудования уже имеющиеся механизмы поддержки - специнвестконтракты и займы Фонда развития промышленности, а также не исключают новые меры, отметил замминистра.

"Мы в целом оцениваем, что реализация программы ДПМ ВИЭ-2 создаст дополнительный приток инвестиций в отрасли порядка 50 млрд рублей. Тот задел по мощностям, который мы сегодня имеем - почти в 1,5 ГВт в год - вырастет почти в два раза. (До) 2,6 ГВт, мы ожидаем, по итогам реализации программы мы сможем нарастить объемы производства у нас в стране", - сказал он на форуме "RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт".

Иванов отметил, что заканчивающаяся в 2024 году программа поддержки позволила снизить себестоимость ветро- и солнечной энергетики. "Фиксируем устойчивый тренд на снижение себестоимости. Capex снизился примерно в два раза по солнцу и ветру", - сказал он.

Также предполагается развитие систем накопления энергии. Минпромторг рассчитывает на создание до 2030 года производства ячеек для батарей мощностью до 4 ГВт/ч в год, а также достижение устойчивой конкурентоспособности российских систем накопления энергии, заявил Иванов.