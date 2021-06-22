Минпромторг поддержал идею создания "Лазерной долины" под Владимиром

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает идею создания на территории Владимирской области Национального центра мембранных технологий и ИНТЦ "Лазерная долина". Об этом по итогам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Владимирской области Владимира Сипягина сообщается во вторник на сайте министерства.

"В настоящее время министерство совместно с руководством предприятия "Государственный лазерный полигон "Радуга" и администрацией Владимирской области прорабатывает концепцию создания указанного центра и выражает готовность оказать содействие в реализации проекта. Мы планируем сделать акцент на развитии лазерной техники для гражданского применения", - приводятся в сообщении слова Дениса Мантурова

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос создания Национального центра мембранных технологий. Трехстороннее соглашение о намерениях об осуществлении инвестиций в реализацию проекта между администрациями области, города Владимира и руководством компании-производителя мембран "Полимерсинтез" было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года.

По словам главы Минпромторга РФ, министерство готово содействовать в налаживании деловых контактов в целях обсуждения вопросов проведения исследований мембранных материалов с действующими в России исследовательскими центрами, такими как, например, Менделеевский инжиниринговый центр.

Как ранее сообщили в администрации Владимирской области, проект создания Национального центра мембранных технологий и композитных материалов (НЦМТ) на базе "Полимерсинтеза" планируется начать реализовать в I квартале 2022 года. На проектную мощность центр должен выйти в начале 2025 года. Основной задачей НЦМТ станет обеспечение конкурентоспособности отечественных мембранных технологий на российском и мировом рынках, разработка новых типов мембран. На площадке будет создано около 150 рабочих мест.

Компания "Полимерсинтез" создана во Владимире в 1992 году на базе научно-исследовательского и проектного института синтетических смол. Деятельность предприятия связана с разработкой технологий синтеза полимеров и производства полимерных материалов, широко используемых в ОПК, ракетостроении, машиностроении (авто-, судо-, самолетостроении), энергетике (нефте-, газодобыча, нефтехимия), строительстве, ЖКХ, пищевой промышленности, медицине. С момента образования компании одно из основных научно-производственных направлений - производство наноструктурированных разделительных мембран, мембранных фильтрующих элементов, инжиниринг в области водоподготовки и очистки стоков.