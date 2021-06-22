ФАС рассмотрит жалобу "Национального совета такси" на агрегатора такси Didi

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит жалобу "Национального совета такси" на агрегатора такси Didi. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"ФАС России получила обращение "Национального совета такси" по вопросу деятельности агрегатора такси Didi и рассматривает его в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении ФАС.

PR-директор DiDi в России, Восточной Европе и Центральной Азии Ирина Гущина сообщила ТАСС, что компания не видит оснований для подобной жалобы. "Мы не видим оснований для подобной жалобы. <…> Чтобы обеспечить конкурентную стоимость поездок, заказанных в DiDi, мы используем передовые технологии, включая анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации, машинное обучение и др., разработанные и опробованные нами в масштабе 16 стран", - отметила она.

По ее мнению, именно применение технологических инноваций позволяет повышать эффективность оказываемых услуг пассажирам и обеспечивать возможности хорошего заработка для водителей за счет сокращения холостого хода и совершения большего количества поездок в единицу времени. Кроме того, отметила Гущина, алгоритмы приложения определяют и показывают в режиме реального времени районы с повышенным спросом на поездки, "привлекая тем самым водителей возможностью повышенного заработка за счет динамического ценообразования (повышенных коэффициентов там, где спрос выше предложения)".

"Мы используем стандартные для рынка программы дополнительного вознаграждения водителей, поощряя активных водителей, оказывающих пассажирам сервис высокого качества. Didi строго следует законодательству РФ и принципам честной конкуренции. Мы верим, что здоровая конкуренция необходима, чтобы стимулировать развитие рынка и обеспечивать доступность качественного сервиса для пассажиров и возможности заработка для партнеров - водителей", - пояснила Гущина.

Позиция "Национального совета такси"

Ранее издание РБК писало, что "Национальный совет такси", куда входят некоммерческие организации такси, подал жалобу в ФАС на агрегатора Didi за агрессивную маркетинговую стратегию компании в России. По данным РБК, в обращении говорилось, что "в своей хозяйственной деятельности Didi применяет агрессивную маркетинговую стратегию, которая наносит вред участникам рынка. В частности, Didi предоставляет как водителям такси, так и пассажирам значительные субсидии в различной форме".

"В одну из организаций членов Национального совета такси обратились субъекты бизнеса из разных регионов с просьбой повлиять на грубые антиконкурентные действия компании Didi, в связи с чем по обращению члена ассоциации мы направили вышеуказанную жалобу. Ожидаем от ФАС проведения расследования и действий по предотвращению недобросовестной конкуренции, основанной на доплатах на рынке такси, как нарушающих баланс рынка такси Российской Федерации", - рассказал ТАСС официальный представитель "Национального совета такси".