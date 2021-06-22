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Segezha Group инвестирует 6,5 млрд рублей в модернизацию ЛДК в Красноярском крае

Холдинг направит средства на строительство котельной, реконструкцию очистных сооружений, расширение площадей лесопиления и введение в эксплуатацию новой очереди пеллетного производства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Холдинг Segezha Group вложит в 2021 году 6,5 млрд рублей в модернизацию Лесосибирский ЛДК №1 в Красноярском крае. Об этом сообщил журналистам в Лесосибирске (Красноярский край) президент холдинга Михаил Шамолин по итогам совещания с участием вице-премьера российского правительства Виктории Абрамченко.

"Мы запланировали вложить в этом году около 6,5 млрд рублей в реконструкцию комбината", - сказал Шамолин.

По его словам, за счет этих средств планируется строительство котельной, реконструкция очистных сооружений, расширение площадей лесопиления, закрытие технологически старых лесопильных производств и введение в эксплуатацию новой очереди пеллетного производства мощностью 100 тыс. тонн.

Также он отметил, что в этом году будет принято инвестиционное решение по строительству нового завода CLT-панелей в Лесосибирске мощностью 50 тыс. кубометров.

Segezha Group объединяет российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки принадлежащие корпорации АФК "Система". Холдинг владеет одним из крупнейших в России производителем пиломатериалов и древесноволокнистых плит - Лесосибирским ЛДК-1 и ведет собственную лесозагатовку.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаКрасноярский край
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