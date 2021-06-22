Минсельхоз Ставрополья выступил за изменение подхода рассмотрения заявок "Росагролизингом"

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Минсельхоз Ставрополья считает необходимым изменить подход при рассмотрении заявок аграриев на поставки техники со стороны "Росагролизинга" в связи с большим количеством отказов, сообщил министр Владимир Ситников.

"Еще одна болевая точка в АПК на сегодняшний день - отказ в одобрении заявок в "Росагролизинге". За первое полугодие компания отказала по 52 заявкам на сумму 435 млн рублей. В данной ситуации вижу необходимым изменить подход при рассмотрении заявок со стороны "Росагролизинга", и, в первую очередь, информировать заявителей о причинах отказа, а также установить минимальную сумму сделки", - написал он на своей странице в Instagram.

Ранее глава министерства сообщал, что в первом полугодии 2021 года аграрии края направили в "Росагролизинг" 83 заявки на общую сумму 557 млн рублей. По итогам 2020 года из 511 заявок на сумму 3 млрд рублей аграрии региона получили отказы на 1,8 млрд рублей. Доля отказов составила 56%.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства края, одна из основных проблем - отсутствие объяснений причин отказа. В ведомстве считают, что конкретизация условий участия хозяйств по финансовым показателям и пояснение причин отказа может избежать высокой доли отклонения заявок.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 г. для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.