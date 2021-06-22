МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Автоваз" рассматривает возможность покупки российских подшипников, производство которых могут локализовать в Тверской области на заводе SKF, заявил президент компании Николя Мор в ходе рабочей поездки на завод.

"Мы заинтересованы в возможности развития импортозамещения в этой области и считаем, что продукция SKF могла бы стать частью этой программы. Сегодня SKF изучает возможность локализовать в России производство автомобильных подшипников. Это была бы отличная возможность для "Автоваза" и Renault", - сказал Мор, слов которого приводятся в сообщении SKF.

SKF по итогам конкурса Минпромторга в июне 2021 года заключила специнвестконтракт (СПИК 2.0) на разработку и внедрение технологии изготовления конического подшипника кассетного типа с телами качения повышенного ресурса. Производство подшипников SKF уже локализовано в России на 78 баллов из 121.

"В настоящее время SKF прорабатывает проект по локализации подшипников для автопрома. Уже на прошлой неделе состоялся ответный визит представителей SKF на завод "Автоваз", где стороны обсудили следующие этапы сотрудничества. В числе ближайших шагов - подготовка ассортимента необходимой продукции для производства Автоваз", - сообщил ТАСС директора департамента автомобильной и аэрокосмической промышленности РФ и СНГ ООО "СКФ" Сергей Мотус.

Российская компания СКФ - дочернее предприятие шведской интернациональной машиностроительной компании SKF, крупнейший поставщик подшипников качения, систем смазывания, уплотнений и сервиса. Компания представлена на рынках 130 странах мира. В 2010 году компания вошла в российское "Объединение производителей железнодорожной техники".