Более 9 тыс. специалистов в сфере АПК необходимо Ставрополью

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Потребность в специалистах массовых профессий в агропромышленном комплекс (АПК) Ставропольского края на сегодня составляет более 9 тыс. человек. Региону необходимы трактористы-машинисты, операторы машинного доения и животноводческих комплексов, мелиораторы, рабочие растениеводства и представители других профессий, сообщил журналистам во вторник замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.

"В сельском хозяйстве сегодня трудятся в основном полупрофессиональные кадры, получившие умения и навыки на рабочем месте. На практике только треть выпускников вузов и техникумов приходит на работу в сельхозорганизации, при том, что нынешний кадровый состав отрасли стареет. За последние годы в предпенсионный возраст вступила значительная часть работников массовых профессий, в том числе занятых ручным трудом в растениеводстве, животноводстве и других сферах АПК. Нам необходимо более 9 тыс. специалистов", - пояснил Фетисов.

Он уточнил, что обеспечение сел профессиональными кадрами предусматривается государственной программой Ставропольского края "Комплексное развитие сельских территорий". "В рамках одного из основных мероприятий госпрограммы предполагается предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с дополнительным профессиональным образованием кадров для сельского хозяйства в объеме от 30 до 90% компенсации затрат, - продолжил Фетисов - Доля компенсации затрат для вузов подведомственных Минсельхозу России составляет - 90%, для остальных вузов - 30%. При этом возможна компенсация части затрат по оплате труда и проживанию студентов, находящихся на производственной практике на предприятии".

На сегодня в агропромышленном комплексе Ставрополья работает более 45 тыс. человек, из которых более 34 тыс. человек - это работники массовых профессий и более 10 тыс. - специалисты. В 2020 году из них повысили свою квалификацию 2,1 тыс. человек.